Exigen carnet de sufragio para tramitar el pasaporte

Desde este lunes, 16 de diciembre, la Dirección General de Migración (Digemig) a través de un comunicado, informa que, de ahora en adelante, se exige el carnet de sufragio o certificado de impedimento para tramitar el pasaporte.



“En cumplimiento al Artículo 154 de la Ley 026 del Régimen Electoral, durante los siguientes 90 días, posteriores a las Elecciones Judiciales 2024 (15 de diciembre de 2024), todas las personas que realicen el trámite de obtención de pasaporte deberán presentar obligatoriamente su certificado de sufragio o, en su defecto, el certificado de impedimento de sufragio”, señala un comunicado.



La entidad advirtió que las personas que no presenten cualquiera de esos requisitos no podrán tramitar ese documento.



El pasado domingo se llevaron a cabo las Elecciones Judiciales, para elegir a las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Agroambiental (TA).



Las personas en tránsito, que padecen alguna enfermedad o por un caso fortuito no lograron emitir su voto en las Elecciones Judiciales pueden gestionar el certificado de impedimento hasta el 14 de enero de 2025, en las oficinas del Tribunal Electoral Departamental.