Experto en aeronáutica cuestiona supervisión de DGAC y ATT a naves y operación aérea

“(…) No se vio nada absolutamente en el vídeo; lo he visto varias veces y en diferentes versiones, y no hay ningún impacto con nada. Eso es, en realidad, debido a un impacto muy fuerte contra el suelo. El aterrizaje fue muy duro, muy brusco; le llaman hardlanding. Ese es el motivo del sacudón tremendo que se pegó la aeronave, de forma que no solamente nada se rompió, porque es una parte delicada -evidentemente- la estructura; la parte más delicada, tal vez en esas condiciones. Y lo que se vio por dentro de la aeronave también muestra que el impacto fue muy duro, porque han saltado saltado placas; se han soltado asientos... En fin, varias cosas que se filmaron y se mostraron, nos dan la prueba de que el impacto fue muy duro”, explicó el experto en aeronáutica.