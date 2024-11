Gobierno boliviano espera que EEUU envíe un avión para extraditar al ex jefe antidroga de Evo

Maximiliano Dávila, quien fue el último jefe antidroga de Evo Morales, fue capturado por la Policía Boliviana el 22 de enero de 2022 cuando estaba por huir a Argentina; dos días después fue enviado a prisión bajo cargos de legitimación de ganancias, no por narcotráfico.

El 2 de febrero de ese año, Ned Price, un portavoz del Departamento de Estado de EEUU leyó un comunicado con el que anunció el pago de una recompensa de hasta $us 5 millones “por información que conduzca a la condena en una corte en Estados Unidos”.



La declaración del funcionario norteamericano tiene como base la acusación formal del Gran Jurado de Nueva York, el mismo tribunal que sustanció los cargos contra el narcotraficante mexicano Chapo Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa.



El méxicano fue condenado en 2019 a 30 años por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, mientras que el caso del ex jefe policial boliviano radica en el Distrito Sur de esa jurisdicción tras la acusación emitida el 20 de septiembre de 2020.



Según el expediente de ese juzgado al que accedió EL DEBER, Dávila y sus cómplices fueron acusados por “confabular para importar de cocaína desde Estados Unidos y confabular para utilizar o portar ametralladoras durante y en relación con la confabulación para cometer un delito de narcotráfico, y de poseer ametralladoras para llevar a cabo dicha confabulación”.

Recompensa

“Como Director de la Felcn (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico), se cree que Dávila usó su posición para proteger aeronaves usadas para transportar cocaína a través de terceros países para su distribución en EEUU”, declaró Price hace dos años en Washington