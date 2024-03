Gobierno: los 3 tipos de gasolina tienen etanol al 12% y está en los límites establecidos

“Los límites establecidos en el caso del etanol dentro de la mezcla nacional están entre el 10 y 12%, que son perfectamente asimilables por los vehículos (…) Hoy en el mercado tenemos la gasolina especial plus, que tiene un 12% de etanol. Tenemos gasolina súper etanol 92 también con 12% y gasolina premium plus con 12%”, afirmó la autoridad.