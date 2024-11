Gobierno presenta a 55 aprehendidos en conflictos de Parotani

Representantes del llamado Estado Mayor del Pueblo, dirigentes de distintos sectores afines a Evo Morales, indicaron que continuarán su medida de presión y rechazaron el pedido de cuarto intermedio, que hiciera horas antes, Morales.

"Nuestro hermano Evo Morales, hace un momento, se ha pronunciado para sugerir que cese el bloqueo, que se haga un cuarto intermedio. El hermano Evo no quiere más derramamiento de sangre. Es verdad. Pero consultando a las bases, consultando a los diferentes puntos de bloqueo, consultando nuestras organizaciones matrices: No aceptan ningún cuarto intermedio. El pueblo no quiere cuarto intermedio. El Gobierno nos ha acribillado, el Gobierno nos ha humillado, por tanto no hay un cuarto intermedio", expresó el dirigente Humberto Claros.



De acuerdo con los dirigentes campesinos, hasta el momento existen al menos 120 "presos" del desbloqueo de Pirque-Parotani y alrededor de 30 heridos.