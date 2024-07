Golpe en 1980: Memorias de ambulancias de terror, paramilitares, torturas y desaparecidos

Pasaron 44 años y los que tienen tres décadas de vida no lo recuerdan. Fue el golpe de 1980, despiadado. Con más de 500 víctimas, entre desaparecidos, asesinados y torturados . Ocurrió un día como hoy, 17 de julio. Varias dictaduras se sucedieron en el poder hasta entonces y aplicaron las lecciones de crueldad, aprendidas para impedir que se articule a la resistencia.

Las ambulancias y el terror

No es exagerado decir que el golpe de García Meza implantó el terror. Incluso, su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, se atrevió a decir: “Todos aquellos elementos que contravengan el decreto ley (de seguridad nacional) tienen que andar con el testamento bajo el brazo”. Era una sentencia de muerte. Por eso, no era extraño encontrarse con puestos de control en cualquier calle, donde los militares exigían la cédula de identidad a los transeúntes y se llevaban en camiones a los que no portaban el documento.