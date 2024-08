Hermano de Israel Huaytari ahora denuncia “persecución política” y pide garantías

“Esta mañana, uno de mis familiares me llamó, dice que me están persiguiendo, dice que me van a agarrar; igualito también van a llegar hasta donde mi familia. (Pero) esta denuncia voy a poner al público y, de cualquier cosa que me pase, (el responsable) va a ser él”, dijo Hernán, según un video publicado por la radio Kawsachun Coca.