Jerges dota de 260 tablets con internet a diputados; la oposición ve “campaña”

“Necesitamos tener, en la Cámara de Diputados, un presidente de diálogo, de consenso, de puertas abiertas con todas las fuerzas políticas; comprometido con el país o comprometida con el país. Por supuesto, que sea de absoluta lealtad y compromiso con nuestro gobierno nacional”, señaló Mercado ayer y no descartó la posibilidad de ser reelecto. “Eso no me quita el sueño”, apuntó el legislador de la facción ‘arcista’.