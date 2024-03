¿La narcoviolencia de Ecuador puede afectar Bolivia? El Gobierno compra más armas y expertos ven “debilidades”

“Uno de los territorios más fértiles para la actividad de estos grupos criminales es Bolivia, porque tenemos tres grandes debilidades: No hay cárceles de máxima seguridad y las que hay no ofrecen garantías; la incompetencia de la Fiscalía y de las autoridades judiciales no da la garantía para que el Estados proteja las investigaciones y la tercera debilidad es que Bolivia no cuenta con una fuerza especial de élite, preparada que supere con el material que cuenta una organización criminal”, explicó Santistevan.