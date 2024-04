La vulneración al derecho a la vida y a la protección amenazan a la niñez

Sobre la población de niños y adolescentes

Avances en salud y educación

Considera que hay escasa protección y atención de los niños que están en situación de calle. “Lamentablemente, hay hogares donde los reciben provisionalmente, pero por falta de recursos económicos y por falta de una atención efectiva de las instancias correspondientes no tienen las condiciones para sostener anualmente a todos los niños que están en situación de calle, por eso cada vez se ven más niños en las calles. No se le está dando una atención económica y real para esta necesidad, no hay los hogares suficientes y los que hay están llenos y no pueden mantenerlos y sostenerlos”, lamentó el jurista.