"Lucho dijo que la familia es sagrada": la respuesta de Evo cuando le preguntaron si tuvo una hija en 2016

"Qué dijo Lucho, no se metan con la familia, la familia es sagrada”, así respondió Evo Morales a la pregunta de un periodista sobre la supuesta hija que tuvo con la víctima del caso del que ahora es acusado. Es más, el exmandatario afirmó que el Gobierno lleva adelante un plan en su contra.

"¿Acaso yo te pregunté cuántos hijos tiene?. Qué dijo Lucho, no se metan con la familia, la familia es sagrada", disparó Morales contra el periodista.

"Todos los presidentes me han querido procesar, el único que no lo hizo fue Eduardo Rodríguez Veltzé, pero a todos les he ganado", dijo el exmandatario en la misma conferencia de prensa.