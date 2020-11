Migración retiene a exministra Morales en aeropuerto de Cochabamba

Escucha esta nota aquí

La ex ministra de Desarrollo Productivo y edirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, denunció haber sido retenida este viernes en el aeropuerto internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba por funcionarios de Migración y la Policía Internacional (Interpol) a su retorno de Buenos Aires, Argentina.

“Denuncio que he sido retenida por un aviso del fiscal Ramiro Prieto Villegas. La jueza Melina Lima tuvo una audiencia el 19 de octubre y me bajó la imputación y la orden de aprehensión. Sin embargo, el fiscal Prieto, con tal de hostigar y molestar como es costumbre, me mantuvo la alerta migratoria en pantalla de Migraciones. Cuando llegué, Migración me condujo a sus oficinas. Me hicieron preguntas los de Interpol y he tenido que acudir a mi abogado”, lamentó Morales a EL DEBER.

Como directora de la UIF había iniciado una investigación contra la exgerente de la red PAT Ximena Valdivia y el propietario del canal, Carlos Mesa. Sin embargo, Morales fue denunciada por supuesta violación a su secreto bancario, ya que se había divulgado documentos de depósitos realizados a PAT entre 2002 y 2003.

Los depósitos habían sido revelados por el investigador Emilio Martínez para corroborar de que Mesa recibió dinero a cambio de aceptar su candidatura a vicepresidente con el MNR.

“El caso se iba a caer, pero en vez de que se cierre el caso, me persiguieron con una orden de aprehensión ilegal que el propio fiscal Prieto reconoció que nunca emitió la orden. Sin embargo, ahora me quieren retener porque él no levantó en el sistema la alerta migratoria. Con tal de hostigarme, me ha hecho retener en el aeropuerto de Cochabamba”, manifestó Morales.

La exautoridad continuaba cerca de las 21:00 horas retenida aún. Morales se había trasladado a Buenos Aires, en diciembre pasado.