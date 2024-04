Ministerio de Justicia rechaza las declaraciones del exministro Romero y aclara que no es parte del caso Ostreicher

El Ministerio de Justicia refutó las declaraciones vertidas por Carlos Romero, exministro de Gobierno de Evo Morales, y mediante un comunicado aclaró que esta cartera del Estado no es parte no es parte del proceso penal que se desarrolla por el caso denominado Ostreicher.

"El Ministerio de Justicia no es parte de este proceso, es importante advertir que el señor Romero reconoció haber presentado hace varios años esta denuncia; por lo tanto, no hay intencionalidad, no es un proceso que haya iniciado el Gobierno (de Luis Arce). Este proceso iniciado por el señor Romero está entrando a su fase conclusiva para dictarse una resolución", informó Jessica Saravia Atristaín, viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales.

Además, Saravia explicó que el proceso penal no es contra el exministro Carlos Romero, sino contra personas particulares. Sin embargo, señaló que Romero debe declarar en calidad de testigo a solicitud de la justicia.

“No existe un proceso en contra del exministro y mucho menos esto requiere de un tema de defensa, como se ha manifestado. El papel del testigo es absolutamente importante para aclarar y aportar elementos. Es importante acudir al llamado de las autoridades judiciales, reitero, en este caso en calidad de testigo, para luego retirarse sin mayor problema”, reiteró la viceministra.

¿Qué dijo Carlos Romero sobre su citación?

El martes, Carlos Romero, brindó una conferencia de prensa para denunciar que el Ministerio de Justicia estaba detrás de la orden de aprehensión emitida en su contra y anunciar que se defenderá legalmente, porque considera que su citación es injusta y busca doblegarlo.

“Nos vamos a defender porque somos gente de pelea, somos guerreros, no nos van a doblegar. No lo han hecho antes ni aun (ahora) afectando en lo personal a nuestras condiciones de salud y de nuestros derechos mínimos (…) No nos van a doblegar con ese tipo de acciones, sabemos que esto es absolutamente injusto y nosotros vamos a defender nuestros derechos”, dijo Romero.

El exministro dijo estar sorprendido por la orden de aprehensión, pues aseguró que no fue notificado oficialmente y que se enteró de la noticia por los medios de comunicación. Indicó que le parece ilógico que lo citen a declarar como testigo de descargo de las personas que él denuncio, en el caso Ostreicher.

“Cuando yo fungía como ministro de Gobierno y el doctor (Jorge) Pérez como viceministro de Régimen Interior, desmantelamos una red de extorsión y corrupción y fueron puestas en prisión varias autoridades judiciales, integrantes del Ministerio Público e inclusive funcionarios jerárquicos de algunos ministerios involucrados en hechos de extorsión. Por tanto, en este caso, a mí se me quiere obligar a presentarme como testigo de descargo de quienes yo he enunciado ¿No es cierto que eso no tiene ninguna lógica?”, cuestionó.

Para Romero, esta determinación de la justicia busca callarlo y tiene tintes políticos, pues argumenta que las últimas denuncias que ha realizado sobre corrupción público y protección al narcotráfico ha afectado a los intereses de varias autoridades de Gobierno.