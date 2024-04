Ministra de salud llama a la reflexión a los médicos, ante el paro anunciado para la próxima semana

La ministra de Salud, María Renée Castro, llamó a la reflexión al sector salud movilizado, que anunció un paro de cuatro días para la próxima semana. Afirmó que no está en manos de ella ni en las de la población la solución del conflicto por el que médicos y trabajadores de salud se están manifestando.

"El tema no está en manos del Ministerio (de Salud) , pero tampoco está con la población y esta no tiene por qué pagar los platos rotos" , disparó la ministra, tras una conferencia de prensa que brindó la tarde de este viernes.

¿A qué se debe la medida de presión de salud?

El sector salud esperaba una respuesta de la Cámara de Diputados sobre el tratamiento del proyecto de ley 035, que busca modificar la Ley de Pensiones. Los movilizados no obtuvieron lo que buscaban y por ello, anunciaron un paro de 96 horas.

"Al no tener la carta, a la fecha, las medidas de presión continúan bajo el régimen de marchas de protestas, paros y, podemos anunciar, que, al no tener respuesta, el jueves y viernes de la próxima semana, entramos en el paro de cuatro días, que van a ser: jueves (25 de abril), viernes (26 de abril), y lunes (29 de abril) y martes (30 de abril) de la subsiguiente semana", anunció, el jueves pasado, Rommel Pereira Fuentes, vicepresidente del Colegio Médico de Bolivia.



El sector salud y representantes de la Cámara de Diputados firmaron un preacuerdo en el que, por un lado buscaban frenar el tratamiento de la normativa y, por el otro, evitar más marchas y paros. Sin embargo, el argumento para no frenar el proyecto de ley fue que el presidente de la Cámara, Israel Huaytari, estaba en semana regional; sin embargo los propios documentos del Legislativo desmintieron esa versión.