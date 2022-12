Ministro de Gobierno dice que cuando habló de la DEA no le respondió a Evo Morales ni a Carlos Romero

El Ministerio de Gobierno emitió dos comunicados aclarando afirmaciones del titular de esa cartera, Eduardo Del Castillo, en relación a la presencia de la DEA (agencia estadounidense contra el narcotráfico) y a dos ex autoridades de Gobierno: Evo Morales y Carlos Romero, que lo acusan de proteger al narcotráfico.

El primer comunicado hace alusión a la nota Del Castillo responde a Evo y Romero: "La DEA no volverá a Bolivia, dejen sus apetitos personales y políticos"



El documento indica: "En la participación del ministro de Gobierno en el cierre y presentación de resultados de Erradicación y Racionalización de Cultivos de Hoja de Coca 2022, efectuados en la Casa Grande del Pueblo con presencia de decenas de autoridades nacionales y locales y sectores sociales en ningún momento el ministro menciona el nombre del expresidente Evo Morales en relación al tema, el único momento donde lo menciona hace referencia a una cuestión histórica: 'gracias a las resistencia del pueblo cocalero y popular nació nuestro propio modelo con la llegada del expresidente Evo Morales al poder", señala el documento. Al mismo tiempo agrega que "de la misma manera, el ministro no mencionó al señor Romero en su intervención sobre la DEA o el tema coca".

Sin embargo, no menciona la rueda de prensa que el ministro tuvo con varios periodistas al finalizar el acto. Un periodista preguntó al ministro: "Usted ha mencionado que la DEA no está definitivamente en el país como decían algunas aseveraciones incluso del expresidente Evo Morales". Del Castillo respondió: "Mientras nosotros nos encontremos a la cabeza del Ministerio de Gobierno no vamos a tener ningún tipo de relacionamiento con la DEA dentro de territorio nacional, conocemos nuestra historia y sabemos lo que hizo la DEA mientras operaba legalmente dentro del territorio nacional y no queremos volver a vivir los bolivianos y bolivianas lo que hemos vivido en anteriores gestiones".

Luego el mismo periodista consultó, "¿A qué atribuye estas declaraciones del exministro Romero en su contra, en contra del Gobierno hablando de narcotráfico, cuestionando la administración del presidente Luis Arce?".

Y el ministro responde que: "Yo creo que hay motivos personales y creo que no es necesario analizarlo a profundidad. Hay gente que cree que el grado de ministro es una profesión y no es así, el grado y cargo de ministro es por un determinado tiempo y todos quienes ocupamos estos cargos son de manera coyuntural sabemos que en algún momento van a acabar".



"Eso no es para siempre, no es un tema de récord de quien permanece más tiempo en el cargo y les pedimos a estas personas que dejen sus apetitos personales e intereses políticos. El pueblo boliviano quiere trabajar, quiere que nos reencontremos entre todas y todos. Quiere que nos encontremos entre políticos y quiere ver gestión", afirmó Del Castillo.

En otro comunicado, el Ministerio de Gobierno cuestiona que una nota periodística de EL DEBER haya titulado: Del Castillo admite vínculo narcos-avasalladores; se contradicen por caso FARC.



Lo que el ministro dijo en la rueda de prensa fue: “Al respecto debemos manifestar que con probabilidad existan relación en algunos tipos y vínculos de delitos, podemos ver que hay gente que roba y también consume sustancias controladas, hay gente que puede estar avasallando y también puede estar vinculada a temas de narcotráfico. Pero esto no quiere decir que sea una variable específica, esto denota que hace falta una lectura sobre la materia”, dijo el ministro consultado sobre si existe nexo entre narcotráfico y avasallamientos.

El Ministerio aclaró que "el ministro, como se ve en la frase textual, hace referencia a que puede existir una relación entre diversos delitos, no "admitió" que existen vínculos entre narco y avasalladores como lo estipula su nota de prensa, al contrario y es evidente, el ministro fue claro al explicar que puede existir conexión entre múltiples delitos, pero que "esto no quiere decir que exista una variable específica", es decir que no es una condición", dice parte del comunicado.