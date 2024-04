Mujeres salen en defensa de la Ley 348, que condena la violencia y los feminicidios

Las críticas a los dichos de Andrónico

Para la senadora Virginia Velasco, las declaraciones de Rodríguez confirman que está presente el "machismo patriarcal". “Con razón no nos han dado la presidencia del Senado a las mujeres, siendo que somos mayoría en esta Cámara”, cuestionó.

Subrayó que la Ley 348 es la conquista de muchas mujeres que han luchado para consolidar la norma que visibilizó el feminicidio y la violencia psicológica , entre otras agresiones. “Decir que es una ley antihombre no es correcto”, sostuvo.

"Es muy buena iniciativa, porque la Ley 348 tiene ojos para ver a los hombres como enemigos. Es prácticamente una ley antihombres; seguramente la senadora Andrea (Barrientos) no estará de acuerdo; pero, definitivamente, hay bastante abuso y nos consta , a mí me consta", lanzó el presidente del Senado. Luego, se manifestó a través de sus redes sociales indicando que ratifica su “convicción por la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres a través de la Ley 348”.

Diversas propuestas de modificación de la Ley 348

“ Creo que hay muchas propuestas de modificación , no solo de la Cámara de Senadores, sino también en Diputados y de la sociedad civil, por lo que se tiene que fusionar y trabajar para consolidar una ley sólida para que sea equitativa y para todos”, subrayó.

Lo que dice la Ley 348 sobre pensiones

Según Sánchez, si bien lo determina la Ley 348, se busca establecer procedimientos específicos, dado que un 70% de los que están obligados a pagar una pensión, no lo hace a tiempo, busca excusas o finalmente no cumple. Además, destacó el proyecto de ley del Viceministerio, porque establece que los que no cumplen con esa obligación tampoco podrán ocupar cargos públicos.