¿Quién es Gustavo Ávila Mercado, el nuevo vocal del TSE, y qué relación tuvo con las elecciones de 2019?

En el Órgano electoral durante las elecciones de 2019

Lo que sucedió con el vocal Ávila en 2019

Tras ser absuelto de los cargos en julio de 2021, junto a los otros vocales electorales, el abogado Ávila arremetió con todo contra el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a las elecciones de 2019 que, según él, no llevaba la firma de ningún experto. Calificó al gobierno de Jeanine Añez como “de facto” y apuntó al secretario de la OEA, Luis Almagro de ser el responsable de los procesos contra los vocales electorales de 2019 y pidió que sea procesado por “vulnerar” los derechos humanos de los vocales.

La 'guerra' contra Almagro

El 18 de agosto de 2021, Ávila responsabilizó al secretario de la OEA, Luis Almagro y anunció procesos contra todos los que vulneraron sus derechos.



“Yo creo que el principal personaje en nuestro caso, que ha vulnerado nuestros derechos es el señor (Luis) Almagro. Tiene que ser investigado, tiene que ser procesado y, si este señor tiene un mínimo de dignidad, él y los supuestos 36 auditores que han llegado a Bolivia (para realizar la auditoria electoral en 2019) porque no los conocemos (…) tienen que venir a Bolivia a rendir cuentas al Estado, si es que tienen dignidad, y si no es así, el Estado tiene que procesar a estos serviles ante la justicia internacional”, decía Ávila en una entrevista a Bolivia Tv Regional Tarija.



Y en seguida afirmó que, por el informe preliminar de la OEA, se vulneraron los derechos humanos de todos los vocales electorales y el debido proceso. Aseguró también que, tras esos sucesos en Tarija se generó una intensa persecución política contra los vocales.



“Tarija no ha sido la excepción. Hay funcionarios de gobierno de facto, como los representantes de la Procuraduría, como los representantes de la presidente de facto Jeanine Añez que ha realizado una persecución constante contra nosotros (los vocales)”, decía Ávila, en esa oportunidad.