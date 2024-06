Segundo día de bloqueo: Camioneros rechazan amenaza de Montaño y se radicalizan en Oruro

"No tenemos diésel"

“El Estado no está pudiendo pagar a los proveedores; no tenemos diésel desde hace varios meses. ¿De dónde saca el Gobierno que el bloqueo está provocando esto? Es totalmente falso. A Oruro entran las cisternas por Pisiga y Tambo Quemado; entran por los dos lados. No les estamos bloqueando a ellos. Es falso lo que están diciendo”, afirmó.