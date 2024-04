Tambalea el caso Zapata; la fiscal no halló delito y ya pidió cerrarlo

Gabriela Zapata, quien fue la novia de Evo Morales , tiene nuevos abogados defensores. El jurista Manolo Rojas, que es parte de este equipo, mostró ayer un informe de la fiscal Zarina Guardia que estaba a cargo del caso en 2023. El reporte estaba dirigido al fiscal departamental William Alave y concluye que no habría el delito de trata y tráfico y que el caso no podría ser sustentado en un juicio oral y contradictorio. Han pasado ocho meses desde entonces y Alave aún no se ha pronunciado.



“Si se retira la acusación contra mi defendida ya no hay nada que hacer, este juicio no tiene razón de ser, una vez retirada la acusación pues obviamente será como la suerte que ha corrido el doctor León y mis defendidas van a quedar fuera de este proceso”, explicó.



Tras una veintena de audiencias desde finales de 2023 el juicio por el delito de trata y tráfico de personas continúa en la fase de presentación de pruebas documentales y se prevé que la última audiencia para estas alegaciones y lectura de sentencia final se realice la siguiente semana. Hay una decena de acusados que espera que la sentencia sea de absolución “porque no existió delito”, según sus propias palabras.



El 30 de agosto de 2023, la fiscal Zarina Guardia elevó el informe con hoja de ruta 7601 dirigida a William Alave en la que hace conocer que Martha Ximena Fortún Taborga acudió a la Fiscalía General del Estado haciendo conocer “hechos ocurridos” y por tanto pedía que se revise su caso porque la dejaría fuera del juicio.



“Por tanto, el suscrito Fiscal de Materia considera que es oportuno y necesario considerar el retirar la acusación fiscal dentro del presente caso, debido a que no es posible sustentarla en juicio oral y público y contradictorio, ante la falta de uno de los elementos constitutivos del tipo penal como es la responsabilidad de los acusados en los delitos de Trata de Personas y por ende en el delito de asociación delictuosa”, señala el informe que la fiscal Guardia hizo conocer a William Alave.



Ahora, Manolo Rojas afirma que esa petición también afecta a todos los involucrados del caso y por tanto el juicio ya no tendría razón de ser. “Como se mencionó anteriormente, al momento de emitir la acusación fiscal no se conocía los últimos documentos adjuntados, los cuales eran elementos necesarios para tener el elemento constitutivo de los tipos penales acusados (…) por el mandato del Art. 342 del C.P.P., última parte, que faculta el retiro de la acusación en cualquier momento del juicio, más aun tomando en cuenta que no se ha ingresado a la deliberación para una sentencia”, se lee en la parte final del informe al que accedió EL DEBER.



Las conversaciones



Manolo Rojas dijo que las conversaciones entre Gabriela Zapata y Evo Morales aun no fueron entregadas al Tribunal de Sentencia, pero dijo que las mismas se realizaron entre octubre y enero de 2023. Según la versión extraoficial serían dos mensajes que se realizaron el 8 de octubre, unos 20 días antes que se inicien las audiencias del juicio. Zapata le reclamó a Morales por qué estaban iniciando este proceso cuando él sabía lo que sucedió.



“Lo que está haciendo Evo Morales con sus acólitos como el doctor (Wilfredo) Chávez es básicamente una injerencia, se llama obstrucción de acceso a la justicia, es un delito”, acusó el abogado defensor.



Después del último mensaje que fue a las 09:12 hubo cuatro llamadas de Morales al teléfono de Zapata 12:36, 12:38, 12:39 y 12:40 del 8 de octubre de 2023. No hubo una conversación entre ambos porque las llamadas no fueron contestadas.



El Tribunal



En febrero de este año, cuando ya se había iniciado el juicio, Ximena Fortún -hija del desparecido dirigente adenista Guillermo Fortún- presentó un memorial al Tribunal Cuarto de Sentencia que está cargo del proceso. En ese documento, Fortún hace referencia al informe de Zarina Guardia y la recomendación de cerrar el caso por la falta de pruebas.



“El mismo Tribunal (Cuarto de Sentencia) que está conociendo la causa ha conminado (al fiscal Alave), pero ¿sabe qué?, el fiscal se ha estornudado en la conminatoria, debe pronunciarse esta autoridad”, reclamó ayer Rojas.



Según el memorial de Fortún, el documento es de capital importancia porque admite que no existen pruebas y el juicio debería quedar suspendido. Recuerda que los fundamentos que hace conocer la fiscal Guardia son los mismos que sirvieron para retirar la acusación en contra del abogado Eduardo León.



El 2 de febrero de este año, en la primera audiencia de juicio oral, el abogado León, quien también estaba acusado dentro de este caso hizo valer el informe fiscal en el que se pedía que sea retirado del caso porque no existía prueba contra él. Fue el único beneficiado con la resolución fiscal.



Alerta también que se estaría llevando adelante un proceso indebido, lo que puede traer consecuencias legales. Que puede ser una demanda al Estado por vulneración de derechos.



En las audiencias finales del caso Zapata siguen conociéndose detalles de los acusados, incluso pérdida de pruebas en la fase de investigación.