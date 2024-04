“¡Soy inocente!”: el mensaje de Gabriela Zapata por WhatsApp que Evo Morales intentó responder

“Cuando tú hiciste un proceso de violencia psicológica yo estaba detenida, nunca entendí por qué hiciste ese proceso, buscando qué, no entiendo qué te habrán asesorado los maleantes que hoy te abandonaron. Presentaron un niño falso con ayuda de una juez (que) hoy (está) premiada como vocal, hecho suscitado cuando yo estaba detenida, aun así tus ministros han ordenado al fiscal (Edwin) Blanco, premiado como juez, que fuerce la acusación en mi contra. Detenida, no me permitieron (mostrar) prueba en ningún proceso para defenderme”, señala Gabriela Zapata en la segunda parte del mensaje.

“Aun así (he) creído nuevamente en su palabra. Por favor Evo no (me) metas en tus problemas, yo no soy tu esclava para que se me esté usando cada que tú quieras en calidad de prueba, se me está ejerciendo violencia (según la) ley 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia). Entonces, que se investigue todo de una vez”, prosigue el texto.