Tras audio de Romero, Del Castillo ve un plan de “golpe de Estado” y dice que ese exministro traicionó a Evo

“El segundo elemento es que no es la primera vez que se escucha este tipo de audios por opositores al interior del MAS, incluso, exministros han hablado de que tenemos que tumbar a este gobierno antes de que cumpla dos años y medio de gestión; no es (esta) exautoridad la primera que está hablando de cómo derrocar o planear un golpe de Estado en nuestro país”, añadió.

Luego añade: "Me están pasando una información 'maldita', también de Yacimientos, de lo que está ocurriendo, de afuera me están pasando, letal, porque llega al hijo, a sus familiares, es letal. Entonces, con estos cojudos yo los voy a deschapar y la gente se va a levantar, no va a aguantar eso, no va a aguantar, se va a levantar la gente".