Alcalde cruceño afirma que los precios de las licitaciones ya no son atractivos, por la escasez de dólares en el país

"La economía formal es la que está sufriendo un impacto (por la situación económica) porque no tienen acceso a los dólares o tienen que comprar en el mercado paralelo donde pagan hasta en Bs 9 (por cada dólar). Hay empresas que nos han hecho llegar su preocupación por los precios referenciales de las licitaciones de obras, que no son atractivos para que participen", comenzó diciendo el alcalde.



Asimismo, reveló que "nos han pedido una reunión para que hagamos un ajuste, para que (en) las nuevas licitaciones no se bajen, (ya así) no se declaren desiertas, porque muchos dicen que no les conviene, porque los costos se elevan. No se olviden que los contratos son en Bolivianos (moneda naciona) y muchos de los productos, insumos y maquinarias son en dólares", explicó.