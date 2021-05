Con una lista de cuatro demandas, Jhonny anuncia viaje a La Paz para reunirse con autoridades del Gobierno

Escucha esta nota aquí

Gestionar pruebas de antígeno nasal, vacunas contra el Covid-19, ítems de salud para la ciudad y buscar la aprobación para recibir una donación de vacunas de Johnson & Johnson son las cuatro demandas con las que el alcalde cruceño, Jhonny Fernández viaja a La Paz, donde sostendrá reuniones con autoridades nacionales.

El anuncio lo hizo horas después de haberse reunido con su gabinete, con el que está estructurando un plan para atender los problemas de la ciudad.

Jhonny dijo que pronto contará la "triste historia de la Alcaldía", la cual ha encontrado en pleno desorden, con el 40% de vehículos botados por su mal estado y personal destinado a ciertas áreas, pero que trabajaban en otras, así como infraestructura "hecha pedazos".

No obstante, lo inmediato será atender la crisis sanitaria. Fernández apunta, a través de sus gestiones como alcalde, a introducir insumos, como pruebas de antígeno nasal que puedan durar hasta el próximo año. Esto daría lugar a abrir dos centros de detección del Covid-19 , como los que hay en el Cambódromo y en el Plan 3.000.

Aunque no precisó la cifra, sostuvo que también se espera un lote de vacunas Johnson & Johnson y esto vendría acompañado de medicamentos, ya que las personas enfermas deben ser dotadas de estos para hacer frente al Covid-19, según el burgomaestre.

Pero es con la aprobación del Estado que se podrá consolidar la llegada de los insumos, aclaró la autoridad cruceña, quien también busca saber la disponibilidad de las 1,5 millones de nuevas dosis que llegarán en los próximos días al país y conocer cómo será el cronograma y tiempos de entrega.

"Estamos yendo a La Paz para hacer gestión de las donaciones previstas. Los convenios son de Estado a Estado, pero yo estoy viajando a hacer los trámites y seguir los pasos protocolares porque esa donación nos corresponde a nosotros", precisó Fernández, a tiempo de señalar que los insumos vendrían desde EEUU.

También sostuvo que los hospitales y centros de salud de primer y segundo nivel requieren de personal y eso es algo que depende netamente del Gobierno central. Por su parte la Alcaldía reforzó el sistema sanitario con la dotación de 53 equipos de frío para el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

Desde el Legislativo

Por su parte, el concejal Manuel Saavedra presentó la mañana de este lunes un proyecto de resolución municipal que instruye al alcalde la suscripción de contratos para adquirir vacunas contra el Covid-19.

"Ya no es mandar mensajes a través de los medios o las redes, hay que ir a La Paz, sentarse con el Gobierno y no volver hasta que no se tenga la autorización escrita para obtener vacunas, ya sea donadas o compradas", puntualizó Saavedra.



El legislador manifestó su preocupación porque las unidades de terapias intensivas en la ciudad están al borde de ser rebasadas mientras que el gobierno municipal tiene ambientes en 68 centros de primer nivel para que se habiliten puntos de vacunación. A un ritmo de la aplicación de 20.000 vacunas, en 50 días se podría lograr la inmunización del millón de cruceños que necesitan las dosis.

"Hay la forma de hacerlo, lo único que necesitamos son las vacunas y la voluntad política de hacer las cosas bien", aseveró al recordar que la resolución establece un plazo no mayor a 3 días para que el ejecutivo municipal brinde un informe al respecto.

