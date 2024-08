Eidy Roca se encuentra en etapa terminal, su defensa busca apartarla del caso Respiradores

“No la pueden juzgar sin que ella entienda los actos de la audiencia. Estaría violándose su derecho a la defensa. No habría igualdad procesal, lo que vulnera sus derechos constitucionales ”, argumentó la abogada.

Añadió que se debe tomar en cuenta que “la defensa técnica trabaja en coordinación con su cliente para poder hablar, argumentar, negar hechos, etc. Y si ella no puede hablar, no entiende por la enfermedad, es imposible que pueda defenderse”.