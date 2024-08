Esposa de un alto jefe policial de Santa Cruz denuncia que sufrió una brutal golpiza por parte de otra mujer

“Me agredió verbalmente, acusándome de haberle enviado mensajes. Inmediatamente, me propinó varios patadas y puñetes en el rostro, estómago, oído izquierdo y cabeza, derribándome al suelo. Su amiga también me agredió verbalmente con amenazas de muerte, cuya identidad desconozco. Durante el ataque me arrebató dos teléfonos celulares y los destrozó”, reveló la víctima en su denuncia en la Felcc. Asimismo, denunció que “temiendo por mi vida, grité pidiendo ayuda, pero el estacionamiento estaba prácticamente vacío”; denunció.