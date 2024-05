Fiscal departamental asegura que el proceso penal en contra de Huaytari no está en Santa Cruz, sino en La Paz

El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, confirmó que en el departamento cruceño no existe una investigación abierta en contra de presidente del Cámara de Diputados, Israel Huaytari, debido a que el proceso se inició en La Paz , y pese a que se conoció que el caso habría sido remitido a Santa Cruz, éste fue apelado y mientras no se resuelva el mismo, seguirá en la ciudad de origen de la denuncia, es decir, La Paz.

Detalló que existe una resolución emitida por una autoridad jurisdiccional que ordena un proceso contra el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. Huaytari es investigado por el presunto delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) , por un i ncidente que presentó una de las partes investigadas. Se ordenó que el caso se remita a Santa Cruz, pero la petición al haber sido apelada por los fiscales de La Paz, aún no fue derivado al departamento cruceño.

"El proceso penal no ha llegado todavía por la vía correspondiente a la Fiscalía de Santa Cruz. No se tiene un fiscal asignado, ni policías. No existe una investigación que se lleve adelante y tenga el control jurisdiccional en la Fiscalía del departamento de Santa Cruz, lo que cual quiere decir que el proceso continúa en La Paz", dijo.