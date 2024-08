Fiscalía no ha recibido solicitudes para suspender el proceso a Eidy Roca, pero está abierta a evaluarlas

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que, hasta el momento el Ministerio Público no ha recibido ninguna solicitud formal de la defensa de la exministra de Salud, María Eidy Roca Justiniano, para suspender el proceso penal que enfrenta por el caso denominado respiradores chinos. Lanchipa aseguró, sin embargo, que están dispuestos a analizar cualquier solicitud que se presente con informes médicos pertinentes.



“Estamos preparados para evaluar cualquier solicitud que se presente. Si recibimos los certificados médicos adecuados, el Ministerio Público analizará la situación de inmediato", comentó Lanchipa.



La declaración de Lanchipa surge en respuesta a las múltiples solicitudes para suspender el proceso penal de la exministra, debido a su grave estado de salud. No obstante, Lanchipa aclaró que no se ha formalizado un pedido a través de los canales legales correspondientes.