Gobernación cruceña confirma que 10 personas fallecieron por alteraciones respiratorias producto de la contaminación medioambiental

Edil Toledo, Secretario de Salud de la Gobernación, confirmó que en días anteriores hubo fallecidos por alteraciones respiratorias, por contaminación. Estos pacientes que suman 10, fueron los más críticos que reportaron desde Roboré, eran hipertensos y diabéticos. Por eso llamó a la pobalción a no nos exponerse a ambientes en exteriores.

Según el reporte médico, durante la semana donde fallecieron 10 personas en Roboré, el municipio registró 40 °C, bajo una sensación térmica que llegó a los 46 °C, que derivó en una gran afluencia de pobladores que acudieron de emergencia al centro médico por el choque de calor.



Ante la humareda que inunda al departamento con la contaminación de monóxido de carbono, la autoridad en Salud llamó a la población a extremar los cuidados con el uso del barbijo, a no exponerse durante mucho tiempo al aire, a cerrar las puertas, ventanas de los domicilios, el uso de colirio y bloqueador solar.



Toledo pidió a los choferes y transportistas a circular con las luces encendidas para evitar cualquier accidente y mantenerse hidratados, recomendación que también es para la ciudadanía.



Dijo que se prevé una lluvia para este lunes y en ese sentido, alertó a los ciudadanos a no exponerse a estas precipitaciones que serían ácidas.



Por la saturación de los hospitales de tercer nivel, el funcionario exhortó a los pacientes acudan primeramente a los nosocomios de primer o segundo nivel, ya que dependerá del caso para que sean derivado al tercer nivel donde se tratan complicaciones.



“A pesar de no tener enfermedad de base, puede a la larga tener complicaciones porque lo que está pasando es preocupante, ya que a futuro se puede tener secuelas”, expresó.