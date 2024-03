Montero Hoyos: director del Searpi afirma que el uso de dinamita para reencauzar el Río Grande no daña el medioambiente y es para “salvar vidas”

“Iniciamos una prueba el sábado que no es la definitiva, que no tiene problema de medio ambiente, no hay impacto, no hay contaminación, y no hay alteración morfológica. Cuando digo que no hay contaminación digo que está dentro de las normas internacionales, porque que no hay impacto ni acústica, es porque la explosión se va hacer a un metro y medio de profundidad, cuyas ondas expansivas van para abajo” explicó la autoridad.



Recordó que durante muchos años no se había registrado una crecida extraordinaria en el río Grande, por lo que el Searpi tomó las previsiones necesarias para cuidar a las 300 familias que viven en dicha comunidad.