Personal de salud ratifica paro de 72 horas desde este martes: "No podemos dar un paso al costado"

El personal del sector salud de Bolivia ratificó que acatará un paro de 72 horas desde este martes, 9 de abril, en rechazo al proyecto de ley que busca modificar la Ley de Pensiones e implementar la jubilación obligatoria a los 65 años . Juan Carlos Cabrera Méndez, vocero del Comité de Crisis del Fesirmes Santa Cruz, aseguró que la medida se radicaliza debido a la "negativa total" del gobierno a encontrar una solución al problema. "Ante la negativa total, la tozudez del gobierno de no encontrar una solución racional, un acuerdo que nos permita llegar justamente a evadir este problema tan serio, se ha decidido continuar con las medidas de presión ", afirmó Cabrera. Lamentó que el gobierno no atienda sus demandas y calificó la situación como "un ataque" al sistema de salud y a los trabajadores bolivianos. "Es una locura echar a la calle a profesionales que están trabajando hace unos 30 años", dijo.

El vocero del Fesirmes reiteró que el sector salud está abierto al diálogo, pero advirtió que si no se encuentra una solución, radicalizarán las medidas de presión.



"Nosotros no podemos dar un paso al costado, no podemos detenernos, no podemos hacer marcha atrás. Esto es un ejército del mal que viene hacia nosotros y nosotros tenemos que defendernos nosotros y defender a todos los bolivianos", sentenció Cabrera.



Las medidas de presión del sector salud también cuentan con el apoyo de otros sectores , como el magisterio y las universidades estatales. En el último paro de 48 horas, que se llevó a cabo la semana pasada, hubo movilizaciones en los nueve departamentos.