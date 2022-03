Rescatan a mono capuchino que durante 5 años vivió en condiciones deplorables

Escucha esta nota aquí

La tarde del miércoles, 9 de marzo, se llevó a cabo un operativo de rescate por la Alcaldía del municipio de Roboré y la Policía en un domicilio donde se tenía a un mono capuchino como mascota durante al menos 5 años. El primate fue atendido en un centro veterinario mientras aguarda su traslado a la Gobernación de Santa Cruz.

El veterinario Jerjes Suárez, quien colaboró con el rescate y está a cargo del tratamiento médico del animal, asegura que hace tres años se habría intentado, sin éxito, rescatar al mono debido a que ya se conocían las pésimas condiciones a las que estaba sometido.

“Estaba amarrado con una cuerda a un tronco, con lluvia o frío seguía ahí, realmente estaba en muy mal estado y por eso se mostraba agresivo, pero ahora, una vez rescatado, el animalito está feliz, saltando, ya siente la libertad, pero le han causado mucho daño, físico y psicológico”, relató el veterinario.





Además, debido a la alimentación equivocada que recibía el primate, basada en carbohidratos, harinas, lácteos y dulces, es que ahora tiene varias caries que le estarían causando dolor y precisa un tratamiento odontológico de urgencia.

El especialista mostró su preocupación, ya que afirma que en Roboré y municipios aledaños es muy común tener animales silvestres como mascotas y pide a las autoridades departamentales que pongan un alto a esta situación.

"Mucha gente tiene parabas, tucanes, tortugas y monos en sus casas. No entienden que los animales silvestres no son mascotas, deben estar libres en su hábitat y no encerrados en una casa”, enfatizó.

Representantes de la Gobernación de Santa Cruz ya se encuentran en el municipio de Roboré y en las próximas horas se realizará el traslado del mono capuchino al Centro de Atención y Derivación (CAD), donde se evaluará si el animal reúne las condiciones para ser liberado o deberá pasar el resto de su vida en un refugio bajo mejores cuidados.

