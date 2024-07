Santa Cruz: más de mes y medio bajo el asedio de las llamas, y la ayuda es insuficiente

En la comunidad Naranjos, de Roboré, viven en constante zozobra desde hace nueve días y la mirada de los pobladores refleja noches sin sueño y días de angustia. “El domingo vivimos un infierno, porque el fuego rodeo nuestra comunidad. Las llamas eran grandísimas y, en cuestión de una hora, llegaron cerca del cementerio y de las viviendas. No hemos podido dormir porque el fuego nos está rodeando del norte y del sur. Si bien el flanco izquierdo ya fue controlado, ahora estamos bajo la amenaza de otro incendio que viene del lado derecho”, informó María Rosario Rodas, cacique de la comunidad donde viven 20 familias.

La parte de la serranía San Lorenzo es lo que no se puede controlar, por lo que están protegiendo la toma de agua. El alcalde de San Javier, Dany Áñez, también manifestó que fuego avanza descontrolado en la serranía, que es difícil acceso, pero también se extiende en zonas pobladas. “Son 12 comunidades que se están defendiendo. Si no se han registrado incendios de casas es porque hemos estado trabajando y ayudando. Hay mucho humo y ceniza, porque hay una línea de fuego de unos 15 kilómetros. San Javier está ardiendo prácticamente”, dijo el burgomaestre.

“La única fuente de agua que tenemos es Las Maras y lo que necesita el pueblo son 18 litros por segundo, pero la fuente está dando ocho litros por segundo, entonces estamos desfasados. Hay dos pozos perforados, pero también no se los puede sobreexplotar. Tenemos sequía extrema en más de 30 comunidades. No podemos abastecer porque tenemos un solo cisterna grande y es insuficiente. Estamos repartiendo agua para el consumo y para los animales, porque hay muchos atajados secos . Está grave la situación”, dijo.

Lamenta que todavía no se siente la ayuda de las otras instancias de gobierno. “Ayuda grande no hemos recibido, solo algunas donaciones que no son suficientes”, dijo Áñez.