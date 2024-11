“Señor alcalde, haga su trabajo”: el pedido de los concejales que están cercados por los transportistas

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se encuentra cercado por un grupo de transportistas que insiste en imponer un aumento de pasajes a Bs 3 sin respaldo legal. La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, arremetió contra el alcalde Jhonny Fernández, a quien acusó de no cumplir con la presentación de un estudio técnico que justifique cualquier cambio en la tarifa.

El conflicto se desató cuando transportistas rodearon el edificio municipal, exigiendo que los concejales autoricen el incremento del pasaje de Bs 2 a Bs 3. La protesta se tornó violenta cuando un grupo de manifestantes intentó ingresar a la fuerza, resultando herido un guardia municipal que intentaba contener la arremetida en la puerta del edificio. “Nos tienen como rehenes. No vamos a ceder a presiones ilegales,” afirmó enfátgcamente Mucarzel, quien también cuestionó al alcalde por enviar un informe que consideró insuficiente y carente de respaldo técnico. Según explicó la presidenta, el documento entregado no constituye un estudio de costos sino un resumen de las mesas técnicas realizadas entre la Alcaldía y transportistas, lo cual calificó como una “vergüenza.”

Reiteró que el Concejo no aprobará ningún incremento en el pasaje sin un estudio que lo respalde . “La Ley 1216 de Movilidad Urbana establece que cualquier cambio tarifario debe estar sustentado en una propuesta técnica presentada por el alcalde. Sin eso, no hay nada que discutir,” enfatizó.

Los concejales también hicieron un llamado a la ciudadanía para rechazar cualquier aumento “impuesto de manera unilateral” y pidieron a los transportistas que suspendan sus medidas de presión. "Estamos en una crisis económica, y no es momento para afectar aún más el bolsillo de los cruceños," añadió Mucarzel.



Por su parte, los transportistas amenazaron con continuar las protestas si no obtienen una respuesta favorable. "Podemos estar toda la tarde y toda la noche. De aquí no entra ni sale nadie", dijo uno de los dirigentes del sector en la protesta.