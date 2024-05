Transporte urbano buscará nivelar la tarifa a escala nacional

En febrero de esta gestión, los ministros de Economía y Obras Públicas, Marcelo Montenegro y Édgar Montaño, respectivamente, recordaron que es responsabilidad de las alcaldías definir el costo de los pasajes. Asimismo, reafirmaron que la subvención a combustibles para el transporte urbano continúa. "Nuestro gobierno está cuidando el bolsillo de los bolivianos y no hay autorización en la carga internacional, interdepartamental de (incremento en el precio) los pasajes. Es un tema netamente, como dice la Constitución (Política del Estado), que les compete a los municipios ", indicó Montaño. El ministro de Economía sostuvo que importante señalar que el tema "está dirigido al ámbito municipal, por lo que, a través de mesas de trabajo, se evaluará las decisiones".

El Legislativo municipal advirtió que no permitirán el incremento

En febrero de este año, el concejal de Comunidad Autonómica, Juan Carlos Medrano, advirtió que “como concejales no vamos a permitir bajo ningún punto de vista que suba ni 10 centavos el precio del pasaje (del transporte público)”.



Medrano señaló que el sector del transporte público tiene un negocio “altamente rentable” y que no se justifica un aumento en el precio del pasaje. “Los transportistas tienen hasta 10, 15, 20 micros en algunos casos. Por lo tanto, no se están muriendo de hambre”, manifestó, en aquella oportunidad.