Ven que nueva vía agravará invasión a la reserva El Choré

La reciente aprobación de las leyes que aprueban los créditos de $us 35 millones para la pavimentación del camino Norte Integrado - Yapacaní, y de $us 56 millones para la pavimentación del Camino Faja Norte - Yapacaní, fue considerada una victoria por los campesinos de esa zona del norte del departamento de Santa Cruz, que podrán acceder a sus cultivos de arroz y soya todos los meses del año. La aprobación de las leyes permitió el desbloqueo de la carretera nueva a Cochabamba.



Sin embargo, para los ambientalistas supone una derrota, ya que se intensificará la invasión a la Reserva Forestal El Choré, que originalmente tenía 1,08 millones de hectáreas, en el año 2000 le fueron desafectadas -por el Decreto 25839- unas 210 mil hectáreas y, según una investigación de la Fundación Tierra, el año pasado el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) habría dotado a colonizadores ligados al partido de Gobierno, alrededor de 40 mil hectáreas fuera de la zona de desafectación y de las concesiones forestales.



Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, afirmó que los riesgos de ocupación ilegal y de explotación ilegal de los recursos en El Choré, son muy grandes porque, técnicamente, cualquier carretera tiene un impacto de mediano y largo plazo y solamente puede ser viable si existen estudios de impacto socioeconómico y ambiental.



“Existe un antecedente de recorte en El Choré, donde se ha titulado tierras para distintos sectores y en distintos tamaños. Ya hubo asentamientos ilegales en el pasado, que se han legalizado mediante un decreto (supremo) y justamente eso es lo que piden los que están ahí, quieren un segundo recorte de la reserva para autorizar deforestación y asentamientos en la zona que ya está ocupada, sobre todo en la en la zona sur”, señaló Colque.



El investigador sostuvo que existe una segunda amenaza de parte de los productores del trópico cochabambino que buscan ampliar sus cultivos de palma aceitera, para lo cual ya se han realizado coordinaciones con la Alcaldía de Yapacaní para introducir plantines de esta especie.



Consultado sobre los estudios de impacto ambiental, el secretario de Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Santa Cruz, Fernando Menacho, respondió escuetamente que esos requisitos fueron cumplidos para acceder a los créditos multilaterales (Fonplata y CAF) de financiamiento.



De acuerdo con datos obtenidos por EL DEBER, la carretera que bordeará la reserva El Choré se compone de tres tramos (ver gráfico), el primero financiado por Fonplata ($us 56 MM); el segundo por CAF ($us 35 MM) y el tercero, que ya se entregó, financiado por la Gobernación de Santa Cruz (Bs 23 MM).