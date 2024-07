"Ya fue suficiente viceministro: ¿cómo le va a mentir al pueblo diciendo que el incendio en Roboré está bajo control?"

"Escuchando lo que informa el señor Calvimontes, ¿cómo le va a mentir a la gente, diciendo que los incendios están controlados y en etapa de enfriamiento. Lo invitamos, constate con sus propios ojos la realidad. Usted dice que no hay daños, es decir, que los bosques quemados y los animalitos no significan nada. Por favor, le pido a la sociedad boliviana no creer en lo que manifiesta el viceministro", disparó Arias en un audiovisual, que ya circula por la redes sociales. Mire el video: