Angelina Jolie, Lady Gaga, Brad Pitt y George Clooney asistirán a la Mostra de Venecia

Esta edición de la Mostra también supondrá el regreso del brasileño Walter Salles, doce años después de su último filme, con "I'm still here" ("Ainda Estou Aqui"), basado en un libro que narra la historia verdadera de una mujer que busca a su esposo, un diputado secuestrado por los militares brasileños durante la dictadura.

En el festival también se proyectarán tres filmes franceses, incluyendo "Jouer avec le feu", tercer trabajo de las hermanas Delphine y Muriel Coulin, con Vincent Lindon y Benjamin Voisin en el reparto; y cinco películas italianas en competición, entre ellas "Queer", la última cinta de Luca Guadagnino ("Call me by your name"), con Daniel Craig.