Judiciales: CC propone desconocimiento de acciones de amparo que “usurpen” competencias del Legislativo y denuncia complot del Gobierno y del TCP

Desconocimiento



“Se va a proponer una resolución que establezca el desconocimiento, a partir, no de una forma de subversión o de desorden o de ruptura de la ley, es una resolución propuesta por CC que deberá ser aprobada primero en Senadores y después en Diputados, que establece la lógica de que el primer poder del Estado, la Asamblea Legislativa, no puede ser vulnerada con acciones ilegítimas, acciones que son de carácter parcial y de cumplimiento parcial, suponiendo que fueran legales que no lo son, porque los poderes del Estado han sido usurpados en el caso del Poder Judicial”, indicó Mesa en una conferencia de prensa.