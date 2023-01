Banco Mundial sube al 3,1% el PIB de Bolivia para 2023; por debajo de la previsión del Gobierno

El domingo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que el Banco Mundial (BM), la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) catalogan a Bolivia entre las tres o cuatro economías de mayor crecimiento el año 2023,



El Programa Fiscal Financiero 2023 establece una inversión pública de $us 4.006 millones y una variación de Reservas Internacionales Netas (RIN) positivas por al menos $us 550 millones, de acuerdo con los reportes oficiales.



Sin embargo, desde la pandemia, los economistas de todo el mundo toman con mayor cautela las previsiones. Dada la frágil situación económica, cualquier nuevo acontecimiento adverso —como una inflación más alta que la prevista, aumentos abruptos de las tasas de interés para contenerla, el resurgimiento de la pandemia de Covid 19 o la intensificación de las tensiones geopolíticas— podría empujar a la economía mundial a la recesión. "Sería la primera vez en más de 80 años que se producen dos recesiones mundiales en la misma década", señala el documento.



Así, se prevé que la economía mundial crecerá un 1,7 % en 2023 y un 2,7% en 2024. La fuerte desaceleración del crecimiento será generalizada: los pronósticos se corregirán a la baja para el 95% de las economías avanzadas y para casi el 70% de los mercados emergentes y las economías en desarrollo.



En este sentido, para los próximos dos años, el ingreso per cápita de los mercados emergentes y economías en desarrollo se ubicará, en promedio, en el 2,8%, un punto porcentual inferior al promedio registrado en el período 2010-19. En África subsahariana —que representa alrededor del 60% de las personas del mundo que se encuentran en la pobreza extrema—, se espera que el crecimiento del ingreso per cápita entre 2023 y 2024 sea, en promedio, de apenas el 1,2%, una tasa que podría hacer que los niveles de pobreza aumenten, en lugar de disminuir.