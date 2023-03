Gobierno dice que Fitch no considera el contexto externo, luego de que bajó calificación del país a 'B-'

El Gobierno de Bolivia salió al frente luego de que Fitch Ratings redujera la calificación del país de 'B' a 'B-' y proyectara la perspectiva económica en negativo . El Ministerio de Economía dice que si bien Fitch revisó la calificación de riesgo, el argumento de la variación de las Reservas Internacionales Netas (RIN) no consideró las fortalezas de la economía boliviana como la estabilidad económica que se logró luego de la pandemia Covid-19 y la actual incertidumbre de la economía a nivel global.

El nivel de las reservas de Bolivia no se actualiza desde el 8 de febrero de 2023, lo que aumentó la demanda de dólares en el mercado interno. No obstante, el Gobierno señala que la variación de la calificación menciona el movimiento de las RIN, no obstante, de acuerdo con Programa Fiscal Financiero 2023, las reservas presentarán una variación positiva con respecto a 2022, por los siguientes factores: