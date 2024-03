Choferes rechazan mezcla de etanol hasta 25%; CAB y cañeros piden tiempo

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia (CSCB) rechazó que el Gobierno quiera “experimentar” con el parque automotor nacional y mezclar gasolina con etanol y que ello puede deteriorar los motores de los vehículos. En tanto, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, afirmó que se realizaron todos los estudios necesarios, que no representa ningún riesgo y pidió que se deje de especular.



Polémica y posturas encontradas, es lo que generó la aprobación del Decreto Supremo 5135 del 13 de marzo del presente año, que tiene la finalidad de “sustituir gradualmente la importación de insumos y aditivos y diésel oíl” y “determinar el porcentaje de mezcla de biodiésel y etanol anhidro con combustibles fósiles base, para su comercialización”.



“Nosotros no vamos a aceptar esa experimentación que quieren hacer con el parque automotor. Se está manejando hasta un 25% (de mezcla) y va a haber un deterioro de los motores de nuestros vehículos. Rechazamos esa situación”, dijo el secretario ejecutivo de la CSCB, Víctor Tarqui.



El dirigente sindical añadió que el Gobierno no consultó con su sector antes de que el decreto 5135 sea aprobado y ejecutado, además que los expertos que hicieron ese estudio en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) “no son quiénes” para definir esa situación e insistió en que se debe realizar –con ellos- un estudio técnico.



En respuesta, el ministro de Hidrocarburos, y Energías, Franklin Molina, respondió que ese rechazo es producto de una “mal intencionada desinformación” ya que se especula que la mezcla de gasolina con etanol llega hasta el 25%.



“Quiero ser muy claro y enfático en este punto: las mezclas que hoy se hacen, se hacen hasta el 12%”, dijo la autoridad y agregó: “Hemos sido bastante cuidadosos y hemos tenido análisis dentro de laboratorios a partir de la empresa YPFB refinación que realiza este tipo de apruebas y lo hace de manera continua para ir lanzando al mercado gasolinas que tengan una característica muy confiable para el usuario”.



No obstante, en el Decreto 5135 que se emitió en el marco de la Ley 1098 de 2018, ya se establecen proporciones de la mezcla de etanol hasta el 25%.



EL DEBER consultó con mecánicos y choferes de Santa Cruz y La Paz si la mezcla de etanol con gasolina puede dañar el vehículo.



En la ciudad de La Paz, choferes de los minibuses dijeron que sí puede dañar el motor del vehículo. “Quita la fuerza al motor y eso se nota especialmente en las subidas, ya no se tiene la misma fuerza”, dijo un conductor que pidió mantener su nombre en reserva.



En tanto, el mecánico Juan Carlos Aguilera, del Servicio Automotor Karioka, de Santa Cruz, explicó que el circuito que entrega combustible al motor “no está preparado” para esa mezcla y puede ocasionar una corrosión o un daño prematuro en las piezas y acorta el periodo de mantenimiento.



El experto automotriz agregó que la mezcla de gasolina con etanol puede generar más daños a los vehículos nuevos que tienen inyección electrónica, en tanto los antiguos que son a carburador no serán muy afectados.



CAB y cañeros piden tiempo



Luego de una reunión de “socialización del Decreto 5135” en Santa Cruz, el presidente de la Cámara Automotor de Bolivia (CAB), Erick Saavedra, y el viceministro de Industrialización de Hidrocarburos, Adams Hurtado, coincidieron que se trabajará en mesas técnicas con todos los sectores involucrados, para llegar a un consenso sobre la mezcla del 25% de etanol en la gasolina.



Saavedra aclaró que es un proceso que puede demorar hasta dos años para lograr el cambio de matriz energética. “Podemos estar pensando que en un año o dos, podemos tener un stock (de vehículos flex), andando en Bolivia, que tenga la capacidad de manejar el 80 ó 100% de etanol”, manifestó.



Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de Productores de Caña (Concabol), Óscar Alberto Arnez, ponderó el lanzamiento del Decreto 5135 para iniciar los estudios, pero para incrementar los volúmenes de caña, se espera que se haga realidad la promesa del Gobierno para acceder a créditos blandos y tener la capacidad de crecimiento. “Eso no se hace de un año. Ojalá podamos concretar ese apoyo”, dijo.