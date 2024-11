Transportistas cercaron a los concejales por 6 horas por el precio del pasaje

La movilización de los transportistas exigiendo el incremento del pasaje de micro, desató violencia. Cercaron por más de seis horas el Concejo Municipal, encerrando a los concejales y funcionarios.



La presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, calificó como “una página oscura en la historia de Santa Cruz”, lo sucedido este martes. “El Concejo Municipal ha sido secuestrado por un grupo de transportistas que pretenden imponer un incremento de tarifas de forma ilegal y arbitraria”, dijo.



Denunció que embarazadas, niños, adultos mayores y personas particulares fueron apedreadas, insultadas y agredidas por una muchedumbre, pese a que se escuchó a los dirigentes y se les explicó los pasos que se deben seguir.



“Al cerrar la tarde, llovieron piedras y otros objetos y la Policía tuvo que dispersar a la gente. Pero no podemos permitir que esta situación se repita. No queremos violencia ni enfrentamientos”, manifestó Mucarzel.



Los concejales anunciaron acciones legales contra los agresores.



En medio de la movilización, la presidenta del Concejo explicó que recibieron el informe sobre las mesas técnicas que se realizaron con la participación de funcionarios municipales, transportistas, colegios de profesionales y representantes de la sociedad civil; sin embargo, exige al Ejecutivo un estudio de costos necesario para introducir el debate. “Nos enviaron un documento que no tiene ningún valor jurídico porque se trata de un resumen de los temas abordados, sin una conclusión clara y definitiva. Esto no es una propuesta, es una burla. En consecuencia, mientras el alcalde Jhonny Fernández no cumpla la ley y no envíe al Concejo una propuesta con el estudio técnico de costos para la actualización tarifaria, no hay nada que discutir en esta materia”, remarcó.



Hizo notar que “es pertinente recordar que la Ley 1216 de Movilidad Urbana establece en los artículos 224 y 227 que las tarifas del transporte público serán autorizadas o actualizadas por el Concejo Municipal con base en una propuesta técnica presentada por el alcalde municipal”.



El vocero de la Alcaldía, Bernardo Montenegro, salió a responder a la presidenta, indicando que se dijeron incoherencias y que se menosprecia el trabajo de más de una decena de instituciones que participaron en la elaboración del informe que hicieron llegar, por lo que considera que están intentando “evadir su responsabilidad”. Cuestionó por qué se conformó una comisión especial para tratar dicho informe si no hay nada que discutir.



Montenegro insistió en que el Concejo Municipal es quien debe aprobar o rechazar un incremento. “Si no tenemos la capacidad para hacerlo, demos un paso al costado, que asuman sus suplentes, pero eso debe tratarse en el Concejo, porque así manda el procedimiento”, recalcó.



Añadió que los informes presentados salieron de las mesas técnicas, por lo que pidió a los concejales no evadir sus competencias y sus responsabilidades. “Es un tema que debemos tratar con la seriedad necesaria. Esperemos que estén a la altura y le podamos responder a la población si amerita o no un incremento”, insistió.