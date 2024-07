Expresidente argentino Fernández denuncia su exclusión como veedor electoral en Venezuela

El expresidente argentino Alberto Fernández dijo este miércoles que el gobierno de Venezuela le pidió que no viajara para actuar el domingo como veedor de las elecciones de ese país porque tenía "dudas sobre (su) imparcialidad".​​ "El gobierno nacional venezolano me transmitió su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me había sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral", escribió el exmandatario (2019-2023) en su cuenta de la red X.

​​"La razón que se me dio es que, a juicio de aquel gobierno, declaraciones públicas realizadas por mí ante un medio nacional causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad. Entendieron que la coincidencia con lo que había expresado un día antes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, generaba una suerte de desestabilización del proceso electoral", agregó.



"Ante la insólita demanda, creí conveniente no viajar y no dar lugar a que se me atribuya querer enturbiar una jornada electoral trascendental, cuando solo buscaba cumplir con la tarea propia de un veedor electoral", subrayó Fernández.



Fernández había instado el martes al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que aceptara los resultados de las elecciones.



"Si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo Lula: el que gana, gana, y el que pierde, pierde", señaló el expresidente argentino a la emisora Radio Con Vos.



El domingo se celebrarán las elecciones venezolanas en las que Maduro, candidato del chavismo gobernante, encuentra su principal rival en Edmundo González Urrutia.



Urrutia cuenta con el apoyo de la líder opositora María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada políticamente por un organismo del gobierno para ejercer cargos públicos



El lunes, Lula aseguró que se había asustado por declaraciones de Maduro que auguraban "un baño de sangre" si él perdía las elecciones: "Quien pierde las elecciones toma un baño de votos, no de sangre", afirmó el mandatario izquierdista sobre su aliado durante una conferencia de prensa con agencias internacionales en Brasilia.



"Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas. Cuando pierdes, te vas. Y te preparas para disputar otra elección", añadió Lula.