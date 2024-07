Ronna Rísquez: "Llegamos al día de votación con un escenario de mucha incertidumbre"

Este viernes, Ronna Rísquez Sánchez, destacada periodista de investigación venezolana, fue la invitada especial en el programa Influyentes de EL DEBER Radio. En una conversación profunda y reveladora, Rísquez Sánchez abordó la compleja situación política en Venezuela a tan solo dos días de las elecciones presidenciales. Los dos principales candidatos en esta contienda son el actual presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Edmundo González Urrutia.​

- ¿Cuál es el clima que se vive de cara a este domingo?

Hay mucha tensión por los antecedentes, por los indicadores, porque fue inhabilitada María Carolina Machado, que de alguna forma es el motor de la oposición para tratar de ponerle punto final al chavismo.













- Contanos el marco referencial con el que llega Venezuela al domingo de votación

Llegamos a este domingo de votación con un escenario de mucha incertidumbre. Sabemos que las elecciones son el domingo hasta esta semana, hasta el último día en que se pudieron publicar encuestas. Las encuestas muestran una tendencia bastante clara y una diferencia bastante amplia a favor de uno de los candidatos. Pero lo que no hay todavía es certeza, es qué va a pasar el domingo en cuanto a la reacción posible en caso de que, por ejemplo, se dé un cambio en lo que ha venido siendo el gobierno venezolano hasta ahora.

Si ese cambio se da por los votos, no hay certeza de qué va a pasar o cuál va a ser la respuesta de la persona que gobierna en este momento. Creo que esa es una de las principales sensaciones en este momento en Venezuela. O sea, hay una gran incertidumbre acerca de qué va a pasar, acerca de si se da un cambio se respetarán los resultados, acerca de si la Fuerza Armada va a hacer respetar los resultados.

Una de las particularidades, también, es que se han registrado situaciones de acoso a los medios de comunicación, a los periodistas. Se ha bloqueado el acceso de Internet a los medios digitales más importantes del país, también a las plataformas que se están encargando de hacer verificación de noticias y eso, obviamente, limita no solamente el trabajo de los periodistas, sino que también limita la posibilidad de las audiencias, de los ciudadanos, de informarse de una manera adecuada, de una manera veraz y confiable.

También se han dado algunas situaciones un poco complicadas con periodistas y corresponsales internacionales a quienes no se les ha permitido entrar al país, a quienes se les han puesto restricciones para entrar. Y lo otro ha sido esta declaración del presidente Nicolás Maduro acerca de un eventual baño de sangre en Venezuela, la cual ha sido cuestionada por el presidente Luiz Inácio Lula de Silva (Brasil), por el expresidente Alberto Fernández (Argentina), por el presidente Gabriel Boric y además ha generado otras reacciones.

Hemos visto en los cierres de campaña que Nicolás Maduro ha cerrado con amenazas y Edmundo González ha dicho que van a ganar y que van a reclamar ese triunfo. Ahora, creo que en este momento, por lo que pareciera a quienes miramos de lejos, los militares, las Fuerzas Armadas tienen un rol crucial.

- ¿Cuán factible es que las Fuerzas Armadas de pronto le den la espalda a Maduro y hagan respetar el voto popular, como lo insinuó el ministro de Defensa?

La declaración del ministro de Defensa fue un poquito, sí dijo efectivamente lo que dijo, pero también tenía cierta ambigüedad porque luego cuestionaba ciertas cosas asociadas a la campaña electoral. Dijo que los resultados deberían ser respetados, que ellos respetarían el resultado y que harían respetar el resultado y que el que pierda pues debe irse a descansar y el que gane debe asumir su propuesta de gobierno.

Basándonos en eso y en la posición del ministro de la Defensa, que era el mismo para 2015, cuando la oposición también saca una mayoría bastante significativa en las elecciones parlamentarias, esto pudiera ser parecido. O sea, la posición en ese momento del ministro de la Defensa era aceptar, haremos los resultados, haremos respetar los resultados y así fue.

Entonces, uno pudiera pensar que en este caso, quizás con algo de ilusión, pudiera darse algo similar; sin embargo, insisto que hay que esperar el domingo, no sabemos qué puede pasar.

La Fuerza Armada venezolana, a pesar de esta declaración, lamentablemente hemos visto en otros momentos dónde se ha mostrado como una parcialidad política y pues eso es algo que no se puede perder de vista. Creo que es muy importante el rol de la Fuerza Armada y sí tiene mucho valor la declaración del ministro de la Defensa, pero creo que igual hay que esperar a qué va a ocurrir el domingo y cómo va a ser la reacción de la Fuerza Armada el domingo, una vez que se pongan los resultados.

- Ronna, se conoce que el padrón electoral sería de 21.3 millones de venezolanos, no sé si aquí están contemplados los que están fuera de Venezuela. ¿Qué recaudos ha tomado la oposición o la ciudadanía en el control electoral?

Lo primero, no se incluyó a toda la población venezolana que estaba fuera de Venezuela, que emigró, que son casi 8 millones de venezolanos, solo 67.000 venezolanos residenciados en el exterior van a poder votar en esta elección fuera del país.

El resto de las personas que no viven en Venezuela y que no lograron inscribirse porque no se les permitió en algunos casos, no podrán votar, que son la mayoría, unos 7 o 8 millones de personas aproximadamente.

Sobre las garantías para el proceso electoral, en esta última semana esa fue una de las dificultades que se les presentó a la oposición. Tuvieron problemas para certificar a sus testigos en los centros de votación, sin embargo, ayer (jueves) en la rueda de prensa del candidato Edmundo González, el mismo anunció que ya estaban prácticamente acreditados todos los testigos y miembros de las mesas.

La oposición está garantizando que va a haber un cuidado de los votos, que va a haber una vigilancia sobre los votos, sobre el resultado y eso es un factor muy importante.

- ¿Qué puede pasar después de que se conozcan los resultados? ¿Puede haber realmente un baño de sangre, como decía Nicolás Maduro?

Yo no lo creo y puedo explicarte por qué no lo creo. O sea, obviamente puede haber episodios de violencia puntuales. Puede haber no solamente una vez que se conozca el resultado, sino quizás antes también, porque como sabemos, lamentablemente este gobierno se ha caracterizado por su represión y por el uso de la violencia y de la fuerza contra los ciudadanos y contra los opositores.

Hemos visto cómo en elecciones anteriores ha habido incidentes, disparos contra filas de votantes, no han sido incidentes masivos, pero han ocurrido. No descartaría que pudiera repetirse en casos aislados y en algunos casos específicos en ciertas localidades del país.

Pero este baño de sangre, esta situación masiva de violencia, luego de que se conozca el resultado, realmente no creo que pueda ocurrir, por varias razones. Primero, el Estado venezolano ha ido perdiendo progresivamente el monopolio de la violencia en el país, el monopolio de la fuerza y no tiene la capacidad para desplegar un ejército o ejércitos militares y policiales como tuvo en el pasado, como tuvo en 2014, 2017, 2019, cuando durante las manifestaciones de la población se vieron ataques y una represión bastante contundente que dejó una gran cantidad de personas muertas incluso.

Ese escenario no lo veo porque el Estado, el gobierno, la Fuerza Armada y las instituciones policiales están muy debilitadas, mermadas también en cuanto a su capacidad porque muchas personas se han ido del país. Muchos de los que se han ido también son militares, policías e incluso desde el punto de vista de estas estructuras que el gobierno tiene o que son los colectivos armados, pues también está bastante debilitado.

Toda esta fuerza de poder de fuego está muy mermada en el país por parte de lo que es el Estado, y luego, la sociedad y la población civil no ha sido caracterizada justamente por incidentes violentos, aunque se ha intentado en algunos casos promover de esa manera. No hay casos o casi no existe ningún caso donde se pueda decir que hubo un ataque armado desde la población civil contra simpatizantes del oficialismo.

Desde el punto de vista criminal, en este momento el contexto, la violencia y la criminalidad en Venezuela está también muy reducido. Cada vez hay menos hechos de violencia, hay menos criminalidad, los índices están muy bajos. No hay un escenario, no es el país que tenía una situación de criminalidad y violencia, una tasa de homicidios altísima como en 2016 o 2017. Es otro país en el que se están dando estas elecciones, en este momento, en materia de violencia.

- Se ha confirmado en las últimas horas que el expresidente boliviano Jorge Quiroga será veedor internacional de esta elección ¿Qué otros exmandatarios se conocen o van a estar también en esa labor?

Lamentablemente no tengo la información exacta. Lo que sabemos es que está acá un equipo del centro Carter y no hay en realidad una gran cantidad de observadores posibles. Ayer (jueves) decía María Corina Machado que habían hecho invitaciones a unas 60 personas extranjeras, entre ellos expresidentes, exvicepresidentes de algunos países, pero no se sabía si esas personas iban a poder entrar al país. Estaba previsto que la llegada de ellos se diera en el día de hoy (viernes).