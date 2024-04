Bolivia es el puente del Tren de Aragua: la mafia venezolana usa el país para conectar Perú y Chile

El Tren de Aragua no es un mito . La mafia venezolana está en varios países de América del Sur. Bolivia es “el puente” que emplea esta organización criminal para llegar al norte de Chile desde el sur peruano, según reportes que tiene Fiscalía chilena y que tienen como base pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Ellos (el Tren de Aragua) lo primero que hicieron, y lo han hecho en otros países también, es adueñarse de la frontera. A esos migrantes que venían en masa los años anteriores, no podían ingresar si no les pagaban a ellos. Luego, ya instalados en Arica o Tarapacá, comenzaron con la extorsión, pero siempre respecto a extranjeros, las víctimas a un inicio siempre fueron extranjeros y no chilenos”, informó el fiscal regional de Arica, Mario Carrera.