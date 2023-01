Evo acusa al jefe del Ejército y a los cívicos de planear matarlo; dice que una veintena de ‘pachajchos’ lo siguen en el Chapare

El expresidente Evo Morales denunció en su programa dominical 'Evo es pueblo, líder de los humildes', que se difunde por radio Kausachun Coca, que desde el Comité Pro Santa Cruz y el Comando del Ejército, hay planes de envenenarlo, matarlo o eliminarlo . “Si algo me pasa ya saben quién es el culpable”, aseveró.

El exmandatario lamentó que por denuncias de dirigentes como Isaac Ávalos se enteró que el pasado martes por la noche los dirigentes del Comité Pro Santa Cruz se reunieron y que esa cúpula “decidió eliminar al Evo, envenenarlo. Si no funciona, acudir a los sicarios . Por eso les digo, si pasa algo conmigo va a ser responsabilidad de estos señores”.

Complementó que el miércoles en La Paz, el comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, dijo que después de la detención de Camacho, “vamos a cargar, raptar, usó en términos de paramilitarismo y de los sicarios, para decir que me quieren eliminar. Esta información me llega de las FFAA. Me comunican, nos visitan”. E insistió: “Advertimos, si pasa algo conmigo, ya saben quiénes serán responsables”.