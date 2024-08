Líderes de oposición piden a Arce un plan para gobernar hasta 2025

“El problema es que el Gobierno no tiene ninguna intención de cambiar su línea política y económica. Las soluciones macroeconómicas son muy simples, ¿qué hará con las subvenciones? ¿Cómo conseguirá una liquidez objetiva libre de disponibilidad de dólares? ¿Cómo sustituirá la producción del gas en caída y la no producción en el ínterin? Las recetas que (Arce) nos pudiera dar no tendrían sentido porque le tocaría a uno si es candidato en el 2025, pero nos queda un año y tres meses de gobierno del señor Arce. Ese es el problema de fondo”, aseveró el expresidente en contacto con este rotativo.