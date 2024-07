Andrónico dice que acusación de Arce no tiene sustento y Branko le insta a dejar de buscar culpables a la crisis

El presidente de Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que el “hermano presidente” responsabiliza a la Asamblea Legislativa por la crisis económica, pero que esa “acusación que no tiene sustento” .

El jueves, en un nuevo mensaje al país, Arce aseguró que está consciente de la “difícil situación coyuntural que vivimos” e insistió en que el “país no está desconectado del contexto internacional y, por lo tanto, la crisis mundial nos afecta ”. El mandatario agregó que, para afrontar de mejor manera esta coyuntura, se necesita que “los diputados y senadores, que tienen un pacto en la Asamblea Legislativa, (…) dejen de estrangular nuestra economía y aprueben los más de mil millones de dólares (en créditos) que tienen bloqueados”.

Sin embargo, el presidente del Senado indicó que el crédito de los 15 mil millones de yenes fue aplazado en la Asamblea Legislativa, por lo que solicitó que el vicepresidente David Choquehuanca convocar a sesión legislativa para tratar el proyecto de ley de dicho préstamo.



“En la Cámara de Senadores ya sancionamos más de 30 proyectos de ley en materia de créditos y, al momento, sólo tenemos pendiente dos créditos en el plazo correspondiente. El resto de las normas de créditos se encuentran en Diputados. El Senado ha demostrado constantemente su compromiso con las leyes que benefician al pueblo boliviano. Más bien, le solicito (presidente Arce) respetuosamente que promulgue la Ley 079, crédito de $us 176 millones, sancionada en la 7ma sesión de la Asamblea, que está pendiente en su despacho”, añadió Rodríguez.



Entretanto, Marinkovic consideró que la falta de diésel es el resultado de la “nacionalización corrupta” y la falta de dólares es producto del “gasto irresponsable del gobierno, por ejemplo, en empresas gubernamentales que no funcionan”.



“Endeudarse más, pidiendo más créditos, no es la solución, la solución viene por producir más, con los únicos que realmente saben producir: el sector privado. La verdadera solución viene de tener menos Estado y tener más iniciativa privada. Los bolivianos necesitamos dejar el socialismo del MAS. Necesitamos un nuevo modelo con políticas que incentiven la inversión privada, defiendan la propiedad privada, garanticen la seguridad jurídica y promuevan la creación de empleo y la innovación. Un nuevo modelo que, bajo la bandera de la libertad, genere progreso y desarrollo”, apuntó el también exlíder cívico cruceño y exministro.