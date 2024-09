Manfred Reyes Villa explica cómo es la persona que elegiría como vice en las elecciones

Durante la entrevista, el edil cochabambino fue más allá y preguntó si los actuales candidatos de la oposición o líderes contrarios al Gobierno tendrían la madurez suficiente de bajarse de su candidatura cuando vean que sus nombres no figuren en los primeros lugares de las encuestas e intenciones de votos.

No, de ninguna manera.

Estamos buscando la unidad no entre políticos, sino una unidad con el pueblo, con diferentes líderes regionales, con gente que sea del pueblo, eso es lo importante.

Creo que lo peor sería descartar, cuanta mayor unidad haya mejor, pero yo no descarto alguna alianza con quien tenga que reunirme en función de los intereses del país.

Hay que ver el momento en que uno se pueda reunir con ellos. Lo importante es ver quién va primero (encuestas) y en función a eso si una persona va primero pues me bajo y lo apoyo para que sea el ganador. No necesito reunirme o pedirle senaturías, diputaciones, ¿para qué me reuniría? Si veo que la persona que va primero, la forma de unirse es bajándose.