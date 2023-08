Niño secuestrado en Ivirgarzama es liberado por sus captores en Chimoré

El menor estuvo en manos de sus secuestradores durante dos días, sujetos que pedían un rescate de $us 100.000.

Los secuestradores llamaron a la madre pidiéndole $us 120.000 a cambio de devolverlo con vida, pero la mujer insistió que no contaba con dinero, incluso los captores negociaron y exigieron que les entreguen $us 100.000.